Gazzetta dello Sport: “Toro international”

La rosea si occupa principalmente degli impegni dei nazionali granata: Da Belotti a Lyanco, quanto granata in giro per il mondo. Non vi è solo il trio azzurro composto da Sirigu, Izzo e Belotti: il Torino adesso riempie le convocazioni di tante nazionali. Ci sono anche Damascan, Lyanco, Rincon, Lukic e Aina chiamati dai rispettivi CT per vestire i colori delle proprie nazionali. In totale sono 10 i giocatori del Toro a vestire la maglia della nazionale: infatti agli 8 della prima squadra vanno aggiunti Bonifazi e Buongiorno, impegnati con la Nazionale Under 21 e Under 20.

