Gazzetta dello Sport: “Toro, ora sono tutti tuoi”

La rosea approfondisce il discorso legato ai riscatti di Ola Aina, Djidji, Ansaldi e Zaza. Cairo ha rispettato quanto detto nel periodo natalizio, ovvero di voler riscattare tutti i giocatori in prestito per poter contare sol su giocatori di proprietà. “Una linea che è il segnale della solidità e della forza del club. Il Toro ora è una società che non ha più bisogno di valorizzare i giocatori prestati dagli altri, ma, anzi, può permettersi sia di avere un patrimonio-calciatori tutto proprio, sia contestualmente di girare i propri giovani“.

