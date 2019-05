Gazzetta dello Sport: “Venduto Niang, parte l’operazione fantasia”

Incassati quindici milioni da Niang, il Toro è pronto ad andare sul mercato alla ricerca di un giocatore che possa portare fantasia nella manovra granata. L’obiettivo è una mezzala che sappia agire anche da trequartista, per ricoprire un ruolo da collante tra centrocampo ed attacco. Nel frattempo i granata sono pronti a valutare diversi giovani che rientreranno dai prestiti. Per quanto riguarda le cessioni, un occhio a Zaza e Berenguer: in caso di buona offerta potrebbero partire.