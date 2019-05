La Gazzetta dello Sport: “Cairo-Mazzarri, l’Europa è solo rimandata”

Ieri a Milano c’è stato un incontro tra il Presidente Urbano Cairo e Walter Mazzarri per gettare le basi del futuro granata. Strategie, obiettivi, linee guida per la programmazione del mercato estivo. I due hanno fatto il punto sulla stagione appena archiviata, lanciando la sfida al nuovo anno, con una missione chiara: ritentare la qualificazione in Europa mancata quest’anno per un soffio. I 63 punti di questo campionato (mai così tanti per il Toro nella Serie A a tre punti) non sono bastati per la qualificazione in Europa League, ma hanno rafforzato la convinzione nella società e nel tecnico che questa sia la strada giusta sulla quale continuare il cammino anche nella prossima stagione.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna del giornale in edicola.