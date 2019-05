La Gazzetta dello Sport: “Ciao Europa, il Toro esce nel peggiore dei modi”

“Ciao Europa. Il Toro esce nel peggiore dei modi dal gruppo delle squadre che parteciperanno nella prossima stagione alle Coppe. La formazione di Mazzarri viene travolta per 4 a 1 dal- l’Empoli. Era dal settembre 2017 (derby con la Juve) che i granata non incassavano un poker di reti”. Ricorda la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano poi continua: “Un crollo verticale. Belotti e compagni sono stati in affanno fin dal primo minuto. Colpa di un approccio alla gara sicuramente sbagliato. Ma anche dopo il pareggio di Iago Falque, in avvio di ripresa, il Toro non è mai apparso in grado di impadronirsi della partita”. Più dettagli nell’edizione odierna de La Rosa.