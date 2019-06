“Le presenze allo stadio in 7 stagioni sono aumentate del 27 per 100 e la media a partita va oltre i 21.000”. I dati riportati da La Gazzetta dello Sport dimostrano l’entusiasmo ritrovato nell’ambiente granata: “Rileggendo i numeri appare chiaro come la svolta ci sia stata nel girone di ritorno: in nove delle dieci partite casalinghe il botteghino dello stadio ha schiacciato il pulsante del “pienone””. Tutti i dettagli nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.