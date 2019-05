La Gazzetta dello Sport: “Mazzarri al centro del Toro, sempre più uomo granata”

È sempre più un Torino costruito su misura di Walter Mazzarri. In un finale di Serie A caratterizzato dalle panchine bollenti, il tecnico del Torino è uno dei pochi certo di essere confermato. Cairo è molto soddisfatto del suo allenatore: dal record di punti (60, in attesa dell’ultimo match di campionato contro la Lazio), alla ritrovata competitività, fino al grande senso di appartenenza mostrato dal tecnico toscano nel corso della stagione: “Al presidente, del suo allenatore piace pure la totale dedizione alla causa: nelle ore del malore, tanto per fare un esempio, Cairo ha dovuto «obbligare»Walter a fermarsi qualche giorno per un approfondito controllo medico. E’ una sorta di «tremendismo» di un Mazzarri sempre più coinvolto nella realtà granata”.

Occhi puntati anche su sponda Lazio, prossima avversaria del Torino nell’ultima giornata di campionato. Inzaghi frena le trattative per il rinnovo del contratto: l’eventuale addio del tecnico biancoceleste può dare il via al valzer delle panchine. Maggiori dettagli sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.