La Gazzetta dello Sport: “Nessuno lotta come il Toro. Primo in pressing e recuperi”

E’ un Toro grintoso: lo confermano i numeri. La squadra di Mazzarri, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, può vantare un particolare record nella stagione appena conclusa: i granata hanno intercettato più palloni e concesso meno passaggi di tutti in Serie A. Un marchio di fabbrica che è frutto del lavoro di Mazzarri, bravo a inculcare nella squadra gli automatismi che hanno permesso al Torino di raggiungere il settimo posto in classifica. Settimo posto che però non è valso la squalificazione in Europa League. Ma il Torino il prossimo anno ripartirà da qui: grinta e cuore per conquistare anche l’Europa. Maggiori dettagli sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.