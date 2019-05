La Gazzetta dello Sport: “Petrachi vuole la Roma, deciderà Cairo”

Si parla soprattutto di Emiliano Moretti sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il difensore domenica darà l’addio al calcio ed inizierà una nuova vita da dirigente granata, nonostante Cairo e Mazzarri avessero insistito perché continuasse a giocare per un’ulteriore stagione. La Gazzetta rivela poi un dettaglio sul futuro di Petrachi: il ds è in buoni rapporti con Cairo, come testimoniato dall’abbraccio alla festa di compleanno del patron granata. Petrachi vorrebbe ora andare alla Roma, ma avendo ancora un anno di contratto starà a Cairo decidere.