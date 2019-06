La Gazzetta dello Sport: “Tutti lo vogliono, ma Lyanco torna al centro dei piani”

Si parla di Lyanco sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il centrale brasiliano è pronto a tornare a vestire il granata dopo una seconda parte di stagione al Bologna. Mazzarri è pronto ad utilizzarlo per blindare la difesa, schierandolo sul centro sinistra insieme ad Izzo e Nkoulou. In questi giorni tantissime squadre hanno provato a strapparlo al Toro: da Bologna, Spal e Genoa a Roma e Napoli. La risposta dei granata, però, è sempre stata la stessa: il giocatore non si vende.