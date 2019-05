La Stampa: “Al mare con il piano B. L’Uefa può accorciare le vacanze del Toro”

Domenica i granata di Mazzarri scenderanno in campo nell’ultima giornata di campionato per consolidare il settimo posto. Ma le porte dell’Europa persa in campo rimangono aperte sul tavolo dei giudici disciplinari dell’Uefa chiamati ad esprimersi sui conti del Milan, che potrebbe essere escluso dalle competizioni europee. Qualcosa di simile è già accaduto quando, cinque anni fa, il Parma non ottenne la licenza Uefa dalla Figc e perse il diritto ad iscriversi all’Europa League: era il 29 maggio, stagione finita da undici giorni, e l’allora allenatore granata Ventura cambiò l’agenda estiva.

Maggiori dettagli nell’edizione del giornale in edicola.