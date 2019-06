La Stampa: “Balo fuori per colpa sua, Belotti in recupero”

La Stampa parla della caccia all’attaccante da parte di Mancini, che nelle sue rotazioni non è riuscito a trovare un 9 titolare. “Quagliarella è il presente, il ct punta su Kean e Belotti è in recupero”. Se Belo è in recupero, Balo invece è ancora out dalle convocazioni: “Il Gallo è tornato dopo 9 mesi perché ha disputato un’ottima seconda parte di stagione e dovrà dimostrare di saper convivere in un gioco diverso da quello granata”. Tutti i dettagli nell’edizione odierna del quotidiano torinese.