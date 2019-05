Ripartirà da tutti i suoi pezzi pregiati il nuovo Toro. E prima della vacanze, Cairo e Mazzarri si incontreranno per parlare del futuro: il presidente garantirà al tecnico continuità del progetto, ripartendo dalle basi di questa stagione. Subito dopo la gara di domenica con la Lazio inizieranno le vacanze, che potrebbero terminare anzitempo in caso di esclusione del Milan dalle competizioni europee: il Toro, in tal caso, sarebbe subito pronto a tornare al lavoro.