La Stampa: “Contratto super per blindare Nkoulou”

Il quotidiano torinese oggi si focalizza sulle manovre di mercato per la difesa. Dopo aver riscatttato Ola Aina, Djidji e Ansaldi, Cairo prepara anche il rinnovo di Nkoulou. “Ora Cairo punta a prolungare i contratti che scadono tra un anno. Uno è imprescindibile trattandosi di Nkoulou, il difensore che in due anni di Toro ha messo in mostra tutto il suo repertorio, rivelandosi il vero segreto della ritrovata solidità della trincea granata“.

