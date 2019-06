La Stampa: “Da Fabbrini a Semioli Il Toro pensa ai suoi ex attaccanti per guidare le giovanili”

“Sarà una stagione di grandi manovre per il settore giovanile del Toro. Infatti la promozione in prima squadra di Massimo Bava, l’attuale capo del vivaio granata che da qualche mese lavora già per il mercato dei grandi e quando sarà ufficiale il divorzio tra il club e Gianluca Petrachi indosserà ufficialmente i panni di direttore sportivo, avrà come conseguenza una serie di spostamenti interni.” Questo è quello che riporta La Stampa quest’oggi. A prendere il posto di Massimo Bava come responsabile del settore giovanile, in lizza ci sono due profili interessanti: il primo è quello di Marco Rizzieri, attuale coordinatore dell’attività di scouting del Toro e braccio destro dello stesso Bava; il secondo è quello di Andrea Fabbrini che da due stagioni è il responsabile del settore giovanile della Pro Vercelli dopo essere stato per quattro anni osservatore granata.

