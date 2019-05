La Stampa: “Dalla Lazio al Toro: una commissione di saggi per gli scudetti contesi”

“La Figc ha deciso di muoversi per mettere ordine alle diverse richieste di chi guarda al nostro calcio dei primi decenni del secolo scorso per ottenere o ri-ottenere scudetti e titoli e sanare quelle che vengono considerate ingiustizie”. Tra le squadre coinvolte anche il Torino: “Il Toro, ma anche il Bologna, per quello del ‘26/’27, vinto dai granata e rimasto senza padrone dopo lo scoppio del poco chiaro caso-Allemandi”. La Federazione ha in mente un metodo per cercare di risolvere i casi: “Una commissione di «saggi» a fine gennaio e, oggi, la sua costituzione. La commissione coordinata da Matteo Marani, vice presidente del Museo del Calcio di Firenze, sarà composta, complessivamente, da otto fra professori e ricercatori”. Più dettagli nell’edizione odierna del giornale.