La Stampa: “Il Psg offre Jesé, il Toro dice no”

Il venticinquenne attaccante del Psg Jesé, senza nemmeno un minuto giocato fino a qui in Ligue 1, era stato offerto nei giorni scorsi ai granata con il 60 per cento dello stipendio già pagato dai francesi. Il Toro non lo vuole, il club è convinto che il tecnico toscano Walter Mazzarri abbia un organico in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. Dentro a un mercato del Toro bloccato c’è un’incognita: Simone Zaza. Fino ad ora l’attaccante italiano non ha ancora trovato la perfetta intesa con Belotti e ha segnato solo un gol contro il Chievo in campionato: se nel giro degli attaccanti che potrebbe accendere gli ultimi nove giorni di mercato dovesse entrare anche lo stesso Zaza, il Toro non farebbe le barricate, cercando un piano B immediato.

Maggiori dettagli nell’edizione del quotidiano in edicola oggi.