La Stampa: “La partita cessioni è aperta”

In casa Toro la parola d’ordine è resistere agli assalti ai propri gioielli, perché Cairo e Mazzarri ne sono convinti: tenendo tutti ed aggiungendo 3-4 pedine si otterrebbe una squadra in grado di fare grandi cose. Nel frattempo, però, sono tantissimi i giocatori richiesti, compresi i rientranti Lyanco e Bonifazi. In difesa non mancano le squadre interessate a Sirigu, Izzo e Nkoulou, giocatori che i granata ritengono però intoccabili. Così come Belotti: continua a piacere a Napoli, Roma e Milan. Chi potrebbe essere sacrificato è Zaza, che non ha brillato ed insieme a lui rischia anche Iago Falque. Tante richieste anche per i centrocampisti: anche Rincon, Baselli, Meité e Lukic piacciono a tanti.