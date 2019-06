La Stampa, l’altra Europa di Belotti: “Farei meno vacanze pur di esserci col Toro”

Anche La Stampa calca sulle parole del Gallo Belotti: “Ha ragione Sirigu: la società ha una programmazione per farci diventare la quarta o quinta forza”. Gerarchie ribaltate in Nazionale: richiamato dopo 9 mesi in azzurro, il Gallo sta scalando velocemente le gerarchie per la maglia da titolare in attacco.

L’altra notizia è la mancata calendarizzazione della questione Milan-UEFA, che potrebbe beffare il Torino lasciandolo fuori dall’Europa League. Tutti i dettagli nell’edizione odierna de La Stampa.