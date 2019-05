La Stampa: “Mazzarri e il caso Milan: non gufo, ma siamo pronti”

Il principale quotidiano torinese ricorda che per i granata l’Europa è ancora in bilico a causa dell’attesa del pronunciamento dell’UEFA sul Milan, e cita le parole di Mazzarri: “Non gufo gli altri, ma se ci dovessero ripescare in Europa League ce lo saremmo meritato”. Quella di oggi sarà anche l’ultima gara di Moretti in granata, che avrà il tributo dell’Olimpico Grande Torino.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna del quotidiano.