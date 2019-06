La Stampa: “Sirigu si prende l’Italia”

Il principale quotidiano torinese pone l’accento sul portiere della Nazionale, il granata Salvatore Sirigu. La Nazionale da oggi è al lavoro per preparare le gare del girone di qualificazione ad Euro2020 con Grecia e Bosnia e, complice l’infortunio di Donnarumma, il CT Mancini punterà proprio sul portiere del Toro per difendere la porta azzurra.

Sirigu arriva a questo doppio appuntamento dopo aver disputato un’ottima stagione, frutto del duro lavoro e di un metodo ferreo, come confermato da De Silvestri, compagno di stanza in granata, che ha raccontato come si prepara a parare i rigori: «Pararigori? Si rivede anche quelli di 6 anni fa».

Maggiori dettagli nell’edizione odierna del quotidiano.