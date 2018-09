La Stampa: “Un punto e niente più. Il Toro di Mazzarri non ha un gioco”

La Stampa critica la prestazione del Torino di ieri sera, parlando di “Toro che non ha gioco”. Il punto guadagnato è l’unica nota positiva e le mosse coraggiose di Mazzarri non hanno avuto effetto: il Torino è stato troppo prudente ma anche l’Atalanta non è stata da meno. Infatti, il quotidiano torinese parla di “spettacolo assente”. I dettagli sull’edizione odierna de La Stampa.