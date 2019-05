Tuttosport: “Toro, l’Europa può passare dal Milan”

Tuttosport insiste sullo scenario europeo, con la qualificazione che potrebbe arrivare comunque grazie al Milan. Se non arrivasse in Champions, a causa dei guai con il Fair Play Finanziario, il club di Elliott potrebbe patteggiare un anno di esclusione dalle coppe rinunciando al posto in EL che a quel punto andrebbe al Torino. Focus anche su Belotti che rivede azzurro dopo le mancate convocazioni dei mesi scorsi. Le prestazioni del Gallo dovrebbero aver convinto Mancini. Tutti i dettagli nell’edizione odierna di Tuttosport.