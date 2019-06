Tuttosport: “A centrocampo spunta Gonalons”

Per quanto riguarda il calciomercato granata, il quotidiano sportivo torinese riporta il forte interesse per Verdi e Mario Rui, entrambi del Napoli, mentre in mezzo torna di moda l’ex compagno di Nkoulou, Gonalons. Il francese della Roma ha risolto gli infortuni accusati a Siviglia (dove era in prestito): la Roma potrebbe ora girarlo al Toro, magari in prestito con diritto di riscatto da parte della società granata visto che il francese arriva da un’annata tormentata in cui è stato costretto a star fermo a lungo per due gravi infortuni.

Sempre in ottica mercato, il presidente granata è deciso a ribadire il suo no alle sirene spagnole su Izzo. Il Cittadella invece sarebbe su Ferigra e De Luca.

Infine i risultati della Juniores femminile, che ha raggiunto la finale scudetto.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna del quotidiano.