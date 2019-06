Tuttosport: “Baselli la chiave per Verdi e Mario Rui”

Torino e Napoli potrebbero essere protagoniste di una doppia tratta: da una parte Baselli potrebbe approdare alla corte di Ancelotti e dall’altra Verdi e forse Mario Rui. Nell’edizione odierna, Tuttosport analizza la situazione di mercato granata, con Baselli, che non è considerato incedibile, potrebbe essere la chiave per portare a Torino i due giocatori del Napoli. “La chiave per aprire la porta Simone Verdi e, magari, anche quella di Mario Rui è Daniele Baselli. Il centrocampista granata, infatti, piace un po’ a tutti. Simone Inzaghi lo vuole per la sua Lazio e lo ha messo in cima alla lista di mercato consegnata al presidente Lotito nei giorni scorsi. Ma il centrocampista granata interessa anche a Carletto Ancelotti. Da sempre“.

