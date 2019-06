Tuttosport: “Bonifazi la chiave per Gagliardini, Perotti o Cutrone”

E’ Kevin Bonifazi il jolly del mercato del Torino. Dopo un anno da protagonista alla Spal, il difensore classe 1996 farà ritorno alla casa base. Il prodotto del settore giovanile granata, dopo le dichiarazioni rilasciate dal ritiro dell’Under 21 (LEGGI QUI), tornerà a disposizione di Mazzarri e qui verrà valutato il suo futuro. Ma, secondo quanto raccolto da Tuttosport, l’ex Primavera ha attirato su di sé le attenzioni di Inter, Roma e Milan e, con il ritorno di Lyanco che potrebbe chiuderlo, potrebbe essere una pedina per arrivare a Gagliardini, Perotti o Cutrone.

Spazio anche alla Berretti di Max Capriolo, che ieri si è laureata campione d’Italia per l’undicesima volta nella storia, stabilendo un record unico nel suo genere in Italia. Intanto il Filadelfia diventa su misura dei tifosi: domani il mundialito delle Accademy, poi nel corso dell’estate il cortile e la tribuna rimarranno aperte e a disposizione dei tifosi, che potranno rifare del Filadelfia un luogo di aggregazione. Almeno per l’estate, poi si vedrà.