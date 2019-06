Tuttosport: “Cairo-Petrachi, lite da oltre 600mila euro”

Si parla della questione Petrachi sull’edizione odierna di Tuttosport. Il direttore sportivo è a rischio squalifica, perché il Toro potrebbe denunciarlo per aver lavorato per la Roma pur sotto contratto con i granata. Cairo pretende le scuse ed un risarcimento sia dal ds che dalla Roma: si parla di oltre 600.000€ oltre al cartellino del giovanissimo Gianmarco Cangiano.

Per quanto riguarda il mercato si parla di un Baselli possibile partente. Il centrocampista non è un intoccabile ed insieme alle possibili cessioni di Bonifazi e Berenguer potrebbe portare al Toro 40 milioni per due grandi colpi che alzino il tasso tecnico.