Il Torino ha pareggiato a Bergamo e Tuttosport, nel servizio post-partita parla di “muro Toro che resiste alla Dea” e di “punto contro la paura” dopo la sconfitta pesante contro il Napoli. Poi le dichiarazioni di Mazzarri, che commenta le sue scelte coraggiose con un lapidario “gioca chi merita” e le pagelle, che per il quotidiano piemontese vedono Djidji come migliore in campo all’esordio. I dettagli su l’edizione di Tuttosport in edicola oggi.