Tuttosport: “Il tifo più bello, Toro non ti lasceremo mai”

“Non è scontato, anzi è faticosamente guadagnato, da questo Toro, l’affetto della propria gente”. Evidenzia Tuttosport: “Quando i granata a capo chino raggiungono gli spogliatoi, continua a cantare senza sosta. “Forza Toro dai noi non ti lasceremo mai”, anzi, acquista sempre più forza, nonostante il ko. Certo, ai calciatori come ai tifosi sarebbe piaciuto guardarsi negli occhi dopo un successo, mantenendo la possibilità di centrare un’Europa League”. Il quotidiano continua: “Il fatto che la dimostrazione d’amore sia rimasta viva anche nella sorte avversa apre scenari molto interessanti, sul futuro del Toro. Una tale carica emotiva si era registrata anche al primo anno di Cairo, ma allora la squadra si riaffacciava in serie A”. Più dettagli nell’edizione odierna del giornale.