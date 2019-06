Tuttosport: “Il Toro e le svolte a centrosinistra, mosse per Bogdan”

Sul quotidiano sportivo torinese in edicola oggi si legge di un forte interessamento per Bogdan, difensore centrale del Livorno e rivelazione dei toscani di questa stagione. Il centrale classe ’96, si legge, piaceva già a gennaio e ora rappresenterebbe una scelta concreta, viste le difficoltà per arrivare a Juan Jesus (sia per il caso Petrachi sia perché il Toro non giocherà le coppe europee). “In questo scenario sono decollati i sondaggi granata per il 23enne croato del Livorno, un marcantonio di un metro e 96, rivelazione della squadra toscana. Certo, è un destro naturale. Ma sia a Catania, nella scorsa stagione, sia a Livorno, nel campionato di B appena concluso, Bogdan ha agito quasi esclusivamente sul centrosinistra: non per costrizione, ma per vocazione, per attitudini tecnico-tattiche“. Anche perché nel mercato attuale, il giocatore sacrificabile è Bonifazi “le indicazioni ricorrenti lo pongono nel novero dei

giocatori che il Torino può sacrificare sull’altare delle plusvalenze. Bonifazi ha mercato e vale almeno una decina di milioni: soprattutto la Spal è in pressing, manifesta ottimismo sull’esito positivo delle trattative, vanta anche un diritto di riscatto (Cairo un controdiritto; attenzione anche a Roma, Milan e Inter). A quanto ci risulta, è più facile immaginare Bonifazi altrove che nel Torino, nel prossimo campionato“.

Ulteriori dettagli nell’edizione del quotidiano.