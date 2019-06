Tuttosport: “Incontro Cairo-Marotta. Gagliardini sì, no per Izzo”

Nell’edizione odierna, Tuttosport analizza la situazione di mercato granata. Secondo quanto riportato dal giornale piemontese, ci sarebbe stato un incontro, andato in scena in un bar di Milano nella giornata di martedì, tra Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, e il presidente granata Urbano Cairo. Il presidente granata avrebbe chiesto Roberto Gagliardini ai nerazzurri, ma il club milanese chiede intorno ai 15 milioni. Non è un mistero poi che ai milanesi piaccia Armando Izzo, messo in cima alla lista dei desideri da Antonio Conte per la difesa nerazzurra, ma fin qui blindato senza riserve da Cairo.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna di Tuttosport.