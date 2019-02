Tuttosport, Izzo: “Qui per non smettere di sognare”

Spazio alle parole di Massimo Bava sull’edizione odierna di Tuttosport: “Lavoriamo sette giorni su sette anche per trasmettere ai giovani spirito di aggregazione e cuore Toro. Il vivaio ha già sfornato 100 giocatori in Serie A, B e C, 26 dei quali sono ancora di nostra proprietà e crescono in prestito. Millico? Quando un giocatore segna 25 o 26 gol in pochi mesi è perché si tratta di un talento naturale e, non a caso, si sta allenando con Mazzarri. Ma deve continuare a crescere con umiltà”. Spazio dedicato anche alla prima squadra con un focus su Izzo. Il centrale è ormai entrato nel cuore dei tifosi e grazie alle prestazioni con il Toro ha ritrovato la Nazionale: “Voglio ripagare i tifosi e Cairo. Conosco bene i valori della maglia granata, sono qui per non smettere di sognare”.