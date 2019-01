Tuttosport: “Jesè lo manda Rafa”

Quest’oggi Tuttosport riporta le parole di Rafael Martin Vazquez, ex centrocampista granata. Lo spagnolo ha parlato della situazione attuale del Toro e di Jesè, attaccante del Psg accostato in questi ultimi giorni ai granata: “Un gran bel talento. Mi piaceva molto quando era al Real. Prima il vivaio, poi l’esordio in prima squadra già a 18 anni. Esplosivo. E con un bel talento nei piedi. Dribbling, scatto, finte, tiro. Ha tutto. Anche un bel fisico. Ma quel brutto infortunio al ginocchio del 2014 lo penalizzò tantissimo. Mesi e mesi fermo. Riprendere non fu facile, per lui. Comunque sia, ne venne fuori”. Poi il suo pensiero sul momento della squadra granata: “Ho visto che il Toro ha perso a Roma, dopo l’eliminazione in Coppa. Mi spiace. Manca sempre qualcosa per compiere un salto di qualità decisivo e duraturo. Speriamo che ci sia una reazione”.

Ieri sera a Milano, Gianluca Petrachi ha ricevuto il premio “Amici dei Bambini”. Il ds del Toro si sta muovendo per i giovanissimi, sia in tema di Primavera che di prima squadra. Il centrocampista del Toro Primavera Kone ha rinnovato proprio ieri con i granata fino al 2023 e, sempre più vicino a raggiungere la Primavera di Coppitelli, è l’attaccante Mouhamed Belkheir, proveniente dal Brescia.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna del quotidiano in edicola.