Tuttosport: “Non solo Pereyra, anche Caprari nel mirino del Toro”

Continua ad essere Roberto Pereyra l’obiettivo primario del Toro per la trequarti. L’argentino è valutato trenta milioni di euro, una cifra che il Toro cercherà di raggiungere attraverso il riscatto dei giocatori attualmente in prestito. E ventitré di questi milioni sono già arrivati, grazie ai riscatti di Ljajic (6,5), Niang (15) ed Avelar (1,5). Nel frattempo spunta un altro nome di giocatore in grado di giocare sia da trequartista che da seconda punta: Caprari della Sampdoria. Un occhio anche ai rinnovi: verrà proposto a De Silvestri, ormai uomo da Toro.