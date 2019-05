Tuttosport: “Petrachi-Cairo, la battaglia sarà lunga”

Si parla dell’assenza di Gianluca Petrachi alla conferenza stampa d’addio di Emiliano Moretti sulle pagine di Tuttosport. “Io posso commentare solo quello che so. Ora finirà il campionato poi vedremo, non ho ancora avuto modo di parlargli” il commento di Cairo. Petrachi si sarebbe da tempo promesso alla Roma, ma il patron granata starebbe pretendendo rispetto per il Torino. Si prospetta dunque una battaglia molto lunga, probabilmente anche con azioni legali.