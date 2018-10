Tuttosport: “Tante richieste per Meité, il Toro lo blinda”

Sull’edizione odierna di Tuttosport ci si sofferma su Mazzarri, che in questo avvio di stagione ha saputo variare diversi moduli di gioco. Nessuno ha cambiato più di lui, che ha dimostrato di preferire le qualità dei giocatori all’integralismo tattico. Il tecnico Domenica ritroverà De Silvestri, che ha lavorato interamente con il gruppo, mentre Ansaldi e Zaza si sono ancora allenati a parte.

Inevitabile un riferimento all’uomo del momento, quel Vittorio Parigini che tanto bene sta facendo con il Toro e soprattutto con la Nazionale Under 21. Per il giocatore non sono mancate le parole di stima, dai compagni Edera ed Ola Aina al bianconero Kean. Il ragazzo intriga Mazzarri, che gli sta dando sempre più possibilità ed ora punta a far dimenticare Ljajic.

Sul quotidiano torinese un riferimento anche al mercato, con Meité finito nel mirino di diverse squadre. Sul giocatore ci sarebbero infatti Inter, Milan, Lazio, Napoli, Arsenal, Paris Saint Germain e Borussia Dortmund. La valutazione del giocatore è salita a venti milioni ma il Torino non avrebbe intenzione di privarsi del giocatore ed avrebbe risposto con un “no, grazie” ai vari interessamenti”.