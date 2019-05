Tuttosport: “Toro: da Pereyra a Jesus”

Il quotidiano sportivo torinese approfondisce il discorso relativo al mercato in entrata dei granata. Il Torino al momento, si legge nell’articolo, sono intenzionati a seguire due profili ben precisi: un trequartista che possa fungere anche da mezzala e un difensore mancino. Al momento i giocatori che interessano ai granata sono Roberto Pereyra e Juan Jesus. Il primo vuole tornare a giocare una competizione europea, mentre il secondo sarebbe in uscita dalla Roma. Entrambi gli affari, però, dovrebbero dipendere dalla questione legata al Milan, se il Torino dovesse andare in Europa League al posto dei rossoneri, allora, i due giocatori potrebbero vestire il granata in futuro.

