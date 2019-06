Tuttosport: “Toro, Mario Rui e semaforo Verdi”

Doppio obiettivo dal Napoli: secondo Tuttosport il Torino sta lavorando per portare Mario Rui e Simone Verdi in granata. Quello dell’attaccante sarebbe un gradito ritorno: “I granata all’assalto dell’attaccante del Napoli che ha giocato nel Toro dal 2011 al 2013 prima di essere scaricato da Ventura”. Ma con il club di De Laurentiis, il Toro tratta anche Mario Rui. Laxalt resta alternativo e l’agente dichiara: “I rumors mi arrivano, però non c’è stato ancora nessun contatto”. Poi l’intervista all’agente di Leonardo Candellone, trascinatore nella promozione in B del Pordenone: “Leonardo ha il Toro nel cuore e un legame con Belotti che gli aveva dato consigli preziosi. Gli piacerebbe fare la B col Pordenone, realtà ideale per lui”.

