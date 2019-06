Tuttosport: “Verdi-Mario Rui, che lotta”

Il quotidiano sportivo torinese dà aggiornamenti sul calciomercato granata, con i contatti che continuano tra Napoli e Torino per Verdi e Mario Rui. Stando a quanto riporta Tuttosport, il club partenopeo avrebbe fissato il prezzo per entrambi: 43 milioni. La seconda punta e l’esterno sono tra gli obiettivi prioritari dei granata: per De Laurentiis non sono incedibili, quindi si può trattare. Gli azzurri non vogliono cederli in prestito con diritto di riscatto ed il Toro potrebbe puntare sulla volontà dei giocatori per lavorare sul prezzo.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna del quotidiano.