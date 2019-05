Tuttosport: “Vives saluta il calcio, con il Toro le emozioni ai livelli più alti”

“Con il Torino ho provato le emozioni ai livelli più alti. La sera di Bilbao è stata incredibile. Io, che ho cominciato in Serie D, non credevo ai miei occhi quando siamo scesi su quel campo in Europa League. Mi pareva di sognare, lo giuro”. Beppe Vives dà l’addio al calcio e si racconta sulle colonne di Tuttosport. Per il centrocampista la serata di Bilbao è stata indimenticabile, ammette che con il Toro ha vissuto il momento più alto della sua carriera: “In quei cinque anni e mezzo al Torino ho conosciuto persone straordinarie, dai giocatori ai magazzinieri, come Tony e Peppe”. L’ormai ex centrocampista parla anche del Toro di oggi: “Mazzarri ga fatto grandissimi risultati, speriamo che succeda di nuovo la possibilità di andare in Europa, perché comunque il Toro ha dimostrato sul campo di poterci stare in Coppa, è andata male la partita di Empoli giocata contro una squadra che lottava per la salvezza ed era in grandissima forma come ha sperimentato l’Inter al Meazza la settimana dopo”. Più dettagli nell’edizione odierna del giornale.