Torino, il pagellone di fine anno: Sirigu 8, il miglior portiere italiano

Terminata la stagione è tempo di giudizi e quindi anche del consueto pagellone di fine stagione. Uno dei giocatori migliori di quest’annata del Toro è sicuramente Salvatore Sirigu. Era difficile migliorare la scorsa stagione a livello personale, ma Sirigu ci è riuscito: da tempo i granata non avevano una garanzia del genere tra i pali. Sirigu, con 15 clean sheet, è secondo nella classifica delle reti inviolate in Serie A (Handanovic 17) e ha stabilito un record di imbattibilità di 599′ senza subire goal: solo Bacigalupo ha fatto meglio nella storia del Toro. Grazie a questi numeri, il numero 39 ha riconquistato anche la Nazionale di Mancini affermandosi come miglior portiere italiano in circolazione.

PARTITA TOP – L’apice della stagione del portierone di Nuoro è senz’ombra di dubbio Genoa-Torino del 20 aprile. La truppa di Mazzarri ha espugnato Marassi e Sirigu ha salvato i granata almeno in un paio d’occasioni con parate da alieno. La prima sul colpo di testa ad incrociare di Lerager nel primo tempo, la seconda è un volo d’angelo che toglie dall’angolino l’inzuccata di Kouamé e salva il vantaggio granata.

PARTITA FLOP – È difficile trovare una partita negativa di Salvatore Sirigu in quest’annata pazzesca. Il portiere ha commesso pochissimi errori, ma quello più grave è il rinvio di Bologna-Torino 2-2 che ha regalato il pareggio ai felsinei in una partita gettata al vento dai granata. Dopo una partita da spettatore Sirigu si fa prima bruciare sul batti e ribatti di Palacio e Santander e poi rinvia male aprendo la strada al pareggio di Calabresi.