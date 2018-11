Toro in numeri: Djidji nelle ultime gare sempre titolare, ma può migliorare

Dopo dodici giornate, analizziamo il rendimento dei giocatori del Torino attraverso i numeri, che non sono tutto ma aiutano a far capire la realtà. Su Toro News, torna il ciclo di approfondimenti “Toro in Numeri”.

Koffi Djidji è arrivato al Torino nel finale di calciomercato, un po’ come un oggetto del mistero. Il francese, naturalizzato ivoriano, è arrivato all’ombra della Mole e destava molta curiosità, anche un po’ di scetticismo nonostante con il Nantes vantasse una certa esperienza: 99 presenze condite da un gol. Partito come riserva nelle gerarchie di Walter Mazzarri nelle ultime gare si è affermato come titolare. Davanti a lui c’era Emiliano Moretti, anche se, visti i 37 anni dell’ex Valencia, era immaginabile che presto il Torino avrebbe cercato un’alternativa.

DALLA PANCHINA ALLA TITOLARITÀ – L’impiego dell’ex Nantes ha avuto un impennata nelle ultime giornate di campionato. Dopo essere stato in panchina per le prime 5 gare, contro l’Atalanta è stato schierato dal 1′ ed ha giocato per tutta la gara. E’ stato in panchina anche contro Chievo e Frosinone, ma dopodiché il posto da titolare non gliel’ha tolto più nessuno. Ha totalizzato 408′ – nell’ultima partita contro il Parma è stato cambiato al 48′ per lasciare il posto a Zaza – ed ha percorso 9.278 km. Sino ad adesso si è dimostrato pulito nei suoi interventi commettendo sei falli nelle sue cinque presenze e non è ancora stato sanzionato con un cartellino. Ha effettuato un totale di 189 passaggi. Quelli lunghi completati sono 15 a fronte di 14 sbagliati, più preciso nei passaggi corti dove su 160 effettuati ha commesso un errore dell’11%. Da non sottovalutare la sua capacità di gestire la palla, in cinque occasioni è riuscito a saltare l’uomo, non sbagliando neanche una volta.

IN DIFESA – Djidji ha una media di 2,6 spazzate a partita, in questa speciale graduatoria è terzo dietro a Nkoulou e Izzo. Nei duelli aerei non se la cava male, in un totale di 12 scontri con i giocatori avversari ne ha vinti più della metà: 7. Ha intercettato 9 passaggi dall’inizio del campionato, con una media di 1.8 a partita. Su 11 contrasti tentati ne ha vinti 8, 3 sono i dribbling che ha subito: nell’uno contro uno può far meglio. Da inizio campionato ha respinto 2 tiri, 4 traversone e 2 passaggi. Con una media di 0,8 cross a partita respinti, è il migliore della squadra sotto questo aspetto.

I numeri del giocatore stanno a testimoniare che è stata una buona intuizione di mercato il suo acquisto. Si è dimostrato un difensore solido, che può ricoprire il ruolo da titolare, anche se ci sono ancora margini di miglioramento.

Koffi Djidji MINUTI GIOCATI 408′ CARTELLINI GIALLI 0 PASSAGGI EFFETTUATI 157 PASSAGGI SBAGLIATI 32 DUELLI AEREI VINTI 7 DISTANZA PERCORSA 9.278 km

Dati: Whoscored.com