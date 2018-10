Agnelli: “Ho cercato Cairo, non poteva parlarmi”. E sugli scudetti revocati…

Andrea Agnelli svela: “Ho cercato Cairo, non poteva parlare”. E poi continua: “Mi ha scritto durante l’assemblea. Ci sentiremo senz’altro in giornata, credo sarà felice di avere una ricostruzione corretta dei fatti”.

Il numero uno bianconero però è sicuro che ci sarà un chiarimento dopo le dichiarazioni effettuate in mattinata dal presidente Cairo (leggi qui): “Ci sentiremo senz’altro in giornata, credo sarà felice – riporta gazzetta.it – di avere una ricostruzione corretta dei fatti. Ci siamo scusati immediatamente in occasione dell’esposizione di quelli striscioni, sono assolutamente sereno. Ciò che rileva è capire che i responsabili dell’introduzione di quegli striscioni stanno altrove”.

Agnelli poi ritorna sulla questione degli scudetti revocati, dopo le dichiarazioni di Gravina (leggi qui): “La Juventus rispetta le sentenze – ha affermato – Nel 2006-07 ha giocato in B, ha vinto anche lì. Poi è chiaro che nello stadio, il mio salotto, espongo le foto che più mi piacciono”.