Giuseppe Vives lascia il calcio, con il Torino dalla Serie B all’Europa League

Vives ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, dopo 22 anni di carriera, durante la quale ha vissuto il calcio in tutte le sue sfaccettature. Già, perché al suo esordio in una prima squadra vestiva i colori del Sant’Anastasia, società dilettantistica napoletana e dopo 17 anni fece il sue esordio in Europa League con il Torino. Proprio in granata visse il momento migliore della sua carriera e con il Toro giocò 164 volte mettendo a segno 5 reti. Fu uno dei protagonisti della cavalcata della squadra all’epoca allenata da Ventura dalla Serie B fino all’Europa League.

ADDIO – Ora, per lui, è arrivato il momento di salutare il mondo del calcio giocato e per farlo nel migliore dei modi, la sua famiglia ha organizzato una festa a sorpresa: una partita contro la Vis Afragolese 1944 allo Stadio Luigi Moccia a scopo benefico, infatti l’incasso sarà devoluto all’associazione Run for Love – project Anna Cerbone. Tra i presenti anche alcuni ex-granata: Ciro Immobile, Cristian Molinaro e Nikola Maksimovic. Ai micofoni del Mattino, Vives ha così commentato la serata: «Contentissimo per la sorpresa, organizzata dai miei familiari: hanno compiuto tanti sacrifici per la mia affermazione personale e di questo ne sono grato. Bellissima iniziativa, una rimpatriata con amici e compagni di squadra. Ho fatto tanta gavetta. Ci sono riuscito, sempre con impegno. Termina un ciclo ma rimane comunque la passione, che metterò a disposizione dei bambini della scuola calcio, sperando che qualcuno di loro possa coronare il proprio sogno e dare grandi emozioni ai genitori, come le ho date ai miei. E magari scoprire qualche campioncino».