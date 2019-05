Mihajlovic, allusione al Torino? “Mi sono bruciato solo una volta…”

Sinisa Mihajlovic è sulla cresta dell’onda: il finale di campionato lo presenta come uno dei migliori tecnici della stagione dopo l’impresa compiuta con il Bologna, portato dalla zona retrocessione alle soglie della parte sinistra della classifica. Un grandissimo girone di ritorno, quello condotto dal tecnico serbo, che arrivava da un’esperienza non proprio esaltante alla guida del Torino. E chissà, proprio a questo potrebbe essersi riferito il tecnico quando ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria dei suoi uomini contro il Napoli di ieri sera (3-2). “In carriera mi sono bruciato solo una volta – ha raccontato il tecnico – io sono un tecnico ambizioso, parlai con una società e chiesi loro se l’obiettivo era la salvezza tranquilla o l’Europa. Loro mi dissero che era l’Europa, ma poi non fu davvero così. Quindi, dopo che ti bruci una volta, poi fai attenzione alle scelte”.

E’ possibile che il tecnico, che ovviamente non ha fatto il nome della società, si riferisse al Torino, dando uno sguardo alla sua carriera da tecnico professionista. Lo sa solo lui, ma è altrettanto vero che – se davvero il riferimento fosse al Torino – queste parole stridono con quanto lo stesso Mihajlovic affermò dopo il calciomercato svolto dal Torino nell’estate 2017. A più riprese, infatti, il tecnico serbo lodò l’operato della società, affermando apertamente che “se non si va in Europa, la colpa sarà solo mia”.