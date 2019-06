Torino, gli appuntamenti del ritiro di Bormio: amichevoli con Bormiese e Pro Patria

Si è già delineato in gran parte il programma estivo del Torino, che, nonostante l’attesa di novità sul fronte Milan, continua a muoversi per preparare al meglio la prossima stagione. In caso la situazione legata all’Europa League dovesse cambiare, così farebbero anche i piani della squadra. Al momento, l’arrivo a Bormio è confermato per il 13 luglio e il giorno dopo avranno inizio gli allenamenti, che dovrebbero essere tutti o quasi a porte aperte. La prima amichevole è fissata per il 20 luglio contro la squadra locale, la Bormiese, e la sera stessa ci sarà la consueta presentazione della squadra in piazza a Bormio. Per il 24 è prevista una seconda amichevole contro probabilmente una società di Serie D, ma, in questo caso, l’avversario è ancora da definire. Il 27 luglio invece l’ultimo atto del ritiro con l’amichevole contro la Pro Patria, società di Lega Pro, dopodiché la squadra lascerà Bormio.