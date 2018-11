Torino, il presidente Cairo ricevuto da Papa Francesco

Cairo ricevuto da Papa Francesco. Il presidente del Torino e Rcs nella giornata odierna è stato ricevuto dal Pontefice durante l’udienza generale in piazza San Pietro, per parlare dell’emergenza natalità che vede coinvolta l’Italia. Il patron granata, portatore tramite le sue aziende di iniziative quali #weareALLfamily, ha preso parte al convegno «Indagine Famiglie 2.0» dove è stato lanciato il progetto con esperti scientifici e aziende del settore: l’obiettivo è trovare soluzioni concrete per sostenere chi ha figli.

E proprio i temi della famiglia e della natalità sono da sempre molto cari a Papa Francesco, che a famiglia e giovani ha già dedicato due sinodi e questa mattina ha ricevuto in udienza generale in piazza San Pietro proprio il presidente Rcs Urbano Cairo e i rappresentanti del gruppo. Il pontefice ha ricevuto in dono un libro con le testimonianze e i racconti di madri e padri arrivati alle riviste d’infanzia guidate dalla direttrice Bidoli.