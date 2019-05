Toro, l’omaggio alle vittime dell’Heysel: “La memoria è tesoro e custode di tutto”

Doveroso l’omaggio del Torino FC alla memoria dei 39 tifosi tragicamente scomparsi nel 1985, esattamente 34 anni fa nella strage dell’Heysel. Come noto, oggi ricorre l’anniversario di quella che doveva essere una festa dello sport e invece si trasformò in una tragedia. Rispetto e memoria, questi i concetti espressi dal Toro, in situazioni in cui la rivalità sportiva viene messa da parte per unirsi nel ricordo.