Calciomercato Torino, il punto: si attende di ufficializzare il quadro societario

Manca poco più di un mese al raduno e il Toro sta programmando la prossima stagione. Il calciomercato granata però non è ancora entrato nel vivo, per alcune questioni in sospeso, che tutto fa pensare possano avere sviluppi importanti già a partire dalla prossima settimana. Vediamo quali.

I RISCATTI – Sul fronte interno, se venerdì è stato il giorno dell’ufficialità del riscatto di Koffi Djidji dal Nantes è attesa per la prossima settimana l’ufficialità del riscatto del nigeriano Ola Aina, in dirittura d’arrivo per dieci milioni dal Chelsea: il giocatore ha detto di essersi trovato bene in Italia.

I QUADRI SOCIETARI – Inoltre, potrebbe trovare una conclusione il tira e molla Cairo–Petrachi, il direttore sportivo ormai sbarcato alla Roma: dopo che sarà stato trovato un accordo economico per sciogliere ufficialmente il rapporto con il dirigente salentino, il Torino ufficializzerà i nuovi quadri societari, con la promozione probabilissima di Massimo Bava a direttore sportivo e l’inserimento di Emiliano Moretti come uomo della società di raccordo con la squadra.

MILAN – Per quanto riguarda la telenovela Milan-UEFA, i rossoneri potrebbero chiedere a giorni un ricorso d’urgenza che costringerebbe il TAS di Losanna ad esprimersi in tempi brevi, entro 15-20 giorni, sulle sanzioni che spettano al club rossonero. Se ciò non dovesse accadere, la sentenza verrebbe emessa a luglio inoltrato, con la certezza a quel punto di partecipare all’Europa League – con la Roma pronta a giocare il secondo turno preliminare ed il Torino invece costretto a rimandare il sogno europeo – ma anche con il rischio di sanzioni economiche prolungate nel tempo: due da saldare nel 2020 ed un’altra nel 2021, visto il mancato rispetto dei dettami del FPF nel triennio 2015-2018.