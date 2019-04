Torino, il Milan è tabù: mai battuto durante la presidenza Cairo

Domenica all’Olimpico Grande Torino si sfidano il Torino di Mazzarri ed il Milan di Gattuso. Per i granata l’occasione è doppia: dal punto di vista della classifica, tre punti contro i rossoneri permetterebbero agli uomini di Mazzarri di lanciare la loro candidatura per il quarto posto che vale la Champions. E poi c’è un tabù da sfatare. Durante la presidenza Cairo, infatti, il Torino è riuscito a vincere almeno una volta contro tutte le big del nostro campionato, a eccezione proprio del Milan.

CONTRO LE BIG – Il bilancio contro le squadre che solitamente frequentano le prime posizioni della classifica in questi anni non è particolarmente positivo, ma contro tutte le squadre, dal 2005 ad oggi, il Torino è riuscito a vincere almeno una volta. Il borsino più magro il Torino lo ha avuto contro la Juventus: una sola vittoria in 17 confronti in Serie A con Cairo presidente, 2 pareggi e 14 sconfitte. Tenendo conto dei risultati in campionato e Coppa nazionale, contro Napoli, Roma ed Inter invece si è registrato il maggior numero di vittorie: 4. Fa eccezione come anticipato il Milan, contro il quale il Torino non ha mai prevalso, né in campionato né in Coppa Italia.

IL BILANCIO IN CAMPIONATO E COPPA ITALIA DEL TORINO CONTRO LE BIG NELL’ERA CAIRO

MILAN BESTIA NERA – Da questa panoramica emerge che il Milan e solo il Milan rimane la big ancora non battuta dal Torino sotto la gestione Cairo. In 20 confronti tra granata e rossoneri (tra Campionato e Coppa Italia) il massimo risultato raggiunto sono stati gli 11 pareggi. L’ultima volta che il Torino prevalse sul Milan fu nel 2001: al Delle Alpi i granata vinsero per 1-0 grazie alla rete di Cristiano Lucarelli al 26′. Per trovare un successo ancora precedente bisogna tornare alla stagione 1985/1986, quando Comi, attuale DG del Toro, mise a segno una doppietta che diede la vittoria ai granata. Vincere domenica darebbe quindi una duplice soddisfazione al Torino targato Cairo: da un lato cadrebbe l’ultimo muro che separa il Toro dalle grandi del nostro calcio; dall’altro la squadra di Mazzarri si avvicinerebbe alla zona Champions.